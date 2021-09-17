(ÖZEL) Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

Afyonkarahisar'da 42 yıldır kırtasiye sektöründe hizmet veren bir işletme, yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğü ‘Askında Kırtasiye' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Dumlupınar Caddesi'nde hizmet veren kırtasiye düzenlediği kampanyayla ile bugüne kadar yüzlerce gencin öğrencinin yüzünü güldürdü. Maddi durumu iyi olan vatandaşlardan sağlanan destek ile ihtiyaç sahibi ailelerin arasında köprü vazifesi gören kırtasiye yetkilileri, maddi durumu kötü olan ailelerin yanında olarak örnek bir kampanyayı yürütüyor.

Kırtasiye Sahibi Mehmet Emin Yıldırım, askıda kırtasiye kampanyasını 21 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

“2000 yılında başlatmış olduğumuz bir kampanyamız var. Bu kampanyada maddi durumu uygun olan arkadaşlarımızın oluşturduğu fon ile özellikle okulların açılma döneminde alış veriş yapmaya gelip ihtiyaçlarını yapmakta zorlanan vatandaşlarımıza kısmi destekler sağlıyoruz. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Eğitimleri aksamasın, ihtiyaçları giderilsin düşüncesiyle oluşan bu fondan takviye sağlıyoruz. Bu yıl ödeme yapan arkadaşlarımız var. Yapılan yardımlardan istifade eden kardeşlerimiz de var. Biz ihtiyaçlarını giderdiğimiz vatandaşların kendileri açısından problem teşkil etmemesi amacıyla kendilerine bu fondan faydalandıklarını hissettirmeden yardım etmeye gayret ediyoruz. Amacımız zor durumda olan vatandaşlara bir nebzede olsun yardımcı olmak.”

Öte yandan Yıldırım, kampanyanın yıl boyunca devam ettiğini söyledi.