(ÖZEL) Eber Gölü dondu

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü dondu.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve geçtiğimiz aylarda çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü dondu. Sıcaklığın eksi 4 dereceleri bulduğu bölgede donan göl ilginç manzaralar oluşturdu. Kayıkların karada kaldığı gölde buz tutan kısımlarda görsel bir şölen oluştu. Göldeki buz tabakasının havanın ısınmasıyla çözülmesi beklenirken, gölün buz tutmasına en çok üzülenler ise kamış toplayarak geçimini sağlayan vatandaşlar oldu.