(Özel) Geçen yıl susuzluk yaşayan köy bu sene kar yağışıyla berekete kavuştu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1571 rakımlı Cerit Yaylası'na aralıklarla yağan ve yüksekliği neredeyse bir metreyi bulan kar yağışı geçtiğimiz yıl susuzluk ve kuraklığın yaşandığı bölgede sevinçle karşılandı.

İlçede geçtiğimiz hafta aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Cerit Yaylası beyaza bürünürken, bölgedeki kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede yaşanan yoğun kar yağışına karşı yolların açık kalması için büyük uğraş verdi. Ekipler yolları açtıktan sonra bir de yol kenarlarında biriken karları temizledi. Çalışmalarda 20'ye yakın personel görev alırken aynı zamanda kar küreme araçları ve iş makineleri görev yaptı. Bölge halkı geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığa karşın yağan ve yüksekliği yer yer bir metreye ulaşan kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

“Beklentimiz bu sene susuzluk ve kuraklığın olmaması yönünde”

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Kapankaya, yağışın bereket olduğunu hatırlatarak, “Cerit Yaylası köyümüz, ilçemizin en yüksek köylerinden birisi. 10 yıldan beridir buraya bu kadar kar yağmadı. Geçen yıl burası ciddi susuzluk yaşadı ve depolar boşandığından dolayı tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ama şükürler olsun bu sene yağış güzel oldu. Beklentimiz bu sene susuzluk ve kuraklığın olmaması yönünde. Köylülerimiz için bereket olacak ve onlar için de çok güzel olacak” diye onuştu.