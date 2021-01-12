(Özel) Gizemli Frig vadisinin en dikkat çekici eseri: ‘Yılantaş Kaya Mezarı'

3 bin yıllık geçmişi ile dünyanın ilk yerleşim yerlerden birisi olan Frig vadisinin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan ‘Yılantaş Kaya Mezarı' özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyü sınırları içinde kalan kısımda bulunan Yılantaş Kaya Mezarı 3 bin yıla rağmen güzelliği ve gizemini korumaya devam ediyor. Kaya mezarı Aslantaş'ın batısında aynı kayalıkların bulunduğu yerde yer alıyor. Anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülürken, anıtın dış tarafında ise bir aslan kabartmasının sadece baş ve bir ayak kabartması günümüze kadar orijinalliğini korumuş durumda. Kaya mezarının kapısında, Medusa başlı yılan kabartması ile iki yanında da mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı var. Bugün ters dönen kayanın altında olduğundan görülebiliyor. İçerdeki klinede (üzerine ölülerin yatırıldığı sedir) bulunan hurma yapraklı sütun başlığı Frigler'in Çukurova'ya indikleri dönemlerde M.Ö.700 yıllarında yapıldığını gösteriyor. Yılantaş Kaya Mezarı bu özelliklerinin yanında yol üstünde olması ile özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

“Frigya gizemli bir bölge yeni yeni insanlar keşfetmeye başladı”

Yılantaş Kaya Mezarı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Frig Vadisi Alan Kılavuzu Tanju Tetik yılantaş figürünün 1946 yılanda yapılan bir kazı çalışmasında ortaya çıkartıldığını belirterek, “Bölgemizde meydana gelen bir depremde yıkıldığı değerlendirilmekte. M.Ö. 8. yüzyılda bir mezar odası. Frigyalılar'daki aslan başlı, yılan gövdeli sentezlenmiş bir yaratık. Mezar odası kapısı girişine konulmuş. 1946 yılındaki kazı çalışmalarında toprak altında kalan bir bölgede iki Frigya savaşçısı mızraklarıyla yılana saldırdığı için yılan taş ismini almış bir mezar odasıdır. Afyon'un yanı sıra kısmen Kütahya ve Eskişehir'i de kapsayan Frigya, gizemli bir bölge yeni yeni insanlar keşfetmeye başladılar. Yol üzerinde olmasından dolayı insanlar çok fazla buraları ziyaret ediyorlar” diye konuştu.