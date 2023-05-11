(ÖZEL) Göletlerden su içen yılkı atlarının görüntüsü amatör kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları doğal yaşam ortamlarında doğaseverler tarafından görüntülendi. Ürkeklikleri ile bilinen ve yaylanın adeta sembollerinden birisi haline gelen yılkı atlarının sürü halinde gezdikleri ve göletlerden su içtiği anların görüntüleri görenleri mest ederken, atların sürekli hareket halinde olmaları ise bir başka dikkat çekici konu oldu.