(özel haber) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yeni yıl öncesi uyardı

2019 yılına sayılı günler kala Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kuş uçurtmuyor. Polis ekipleri yeni yıl öncesi şehrin bir çok yerinde gerekli tüm tedbirleri almaya devam ederken her ihbarı aynı hassasiyetle değerlendiriyor. Yeni yıl öncesi gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada; “Biz emniyet teşkilatı mensupları olarak vatandaşımızın gerek bayramlarında gerek yılbaşı gibi önemli günlerinde çok daha hareket etsinler çok daha huzur içerisinde bugünleri geçirsinler diye bir dizi tedbirler alıyoruz. Afyonkarahisar ilimiz içinde yine hem genel müdürlüğümüzün, hem de İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu talimatlar gereği hem de biz ilimize uygun neler yapabiliriz diye, hangi bölgelerde daha iyi tedbirler alabiliriz diye arkadaşlarımızla bir haftadır toplantılar yapıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; eğlenmeyi bilelim, eğlenirken hiç kimseyi üzmeyelim. Yeni bir yılı karşılarken hepimiz huzur ve mutluluk içerisinde kutlayabilmek için belli bazı kural ve kaidelere uyalım. Çünkü bu günlerde biz ne kadar tedbir alırsak alalım vatandaşımız kendileri de bazı tedbirler almak zorunda olduklarını ben ifade etmek istiyorum. Alkollü aman aman araç kullanmasınlar yani bir gün mutlu olacağız diye uzun yıllar vicdan azabı duyacağımız olaylardan uzak kalalım. Biz Afyonkarahisar emniyeti olarak sadece yılbaşı değil yılbaşından öncede zaten tedbirlerimize sayın valimizin talimatları ile başladık. Jandarmamızla beraber ortak umuma açık yerlerle ilgili denetlemelerimiz sık sık yapılıyor. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş ve bu günlerde vatandaşımızı rahatsız edecek kişilere yönelikte ciddi uygulamalarımıza daha önceden başladık" dedi.

Yılbaşında 1000'e yakın polis görev alacak

Asayiş yönünden ve trafik yönünden her türlü tedbirleri alacaklarını belirten Yıldız; “Yılbaşı için özellikle 1000'e yakın personelimiz görev alacak. Sadece il merkezimizde değil ilçelerimizde de aynı şekilde arkadaşlarımız vatandaşlarımızın yeni yılı huzur içerisinde karşılamaları için sabaha kadar görev yapacaklar. Bizler yıllardır vatandaşımızın eğlendiği bu günlerde iki kat üç kat gerekirse beş kat çalışan meslek mensuplarıyız. Vatandaşlarımız bizim uyarılarımıza uyarlarsa her şeyin dört dörtlük olacağına ve harika bir yeni yıla gireceğimizi düşünüyorum. Tedbirlerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama kalabalık alışveriş merkezi olan yerlerde vatandaşlarımız bizzat kendi güvenlikleri için bazı ufak tefek kurallara uysunlar. Şöyle ki yankesiciler olabilir kendilerinden değişik metotla para isteyen kişiler olabilir. Bir bunlarla ilgili yoğun tedbirler alıyoruz ama malum vatandaşımız da bu gibi konularda karşılaştıkları şüpheli durumlarda anında bize bildirirlerse olayların olmadan önce önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapmış olabiliriz. Ben asayiş ve trafik yönünden her türlü tedbiri alacağımızı vatandaşlarımıza buradan sizin aracılığınızla bildirmek istiyorum. Amacımız huzur içerisinde tüm ülkemiz için sadece Afyonkarahisar için değil barış, mutluluk, zenginlik birbirini selamlayan, kucaklayan insanlarımızın daha fazla olacağı bir yeni yıl gelmesini temenni ediyorum. Başta gençlerimize de söylemek istediğim bir konu var çok okusunlar, hiçbir zamanlarını boş geçirmesinler Türkiye'nin onlara çok büyük ihtiyacı var” diye belirtti.

Yeni yılda da 24 saat görev başındayız

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel ise, yeni yılda vatandaşların huzur ve güveni için 24 saat görev başında olacaklarını belirtti. Yüksel; “Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor umut ve beklentili yeni bir yıla giriyoruz. Asayiş Şube Müdürlüğü olarak hizmetin en iyisine layık vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görev başında olacağız. Biz emniyet teşkilatı olarak yılbaşında vatandaşlarımızın huzuru için her zaman ki görev anlayışımızla çalışacağız. Günler öncesinden bu tedbirlerimizi arttırarak devam etmekteyiz. Bu tedbirlerimizden biri hatta en öncelik verdiğimiz kısım her zaman görünür olmak. Görünür olmaktan kastımız herhangi bir suça karışmayan kendi halinde sadece amacı yeni yıla eğlenerek girmek olan vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamadan sıkıntısız şekilde eğlencesine devam etmesini sağlamak, sıkıntı yaşadığında da en kısa zamanda polis teşkilatı olarak yanında olduğumuzu hissettirebilmektir. Bunun bir diğer boyutu da suça meyilli kişilerin her zaman karşılarında görebileceği yaptıklarının yanlarına kalmayacağını bildirebilmektir. Yılbaşında kişilik ve fedakârlıkla arkadaşlarımız sokakta vatandaşlarımızın güvenliği için bulunacaktır. Burada önemli bir hususu da belirtmek isterim; kendi eğlencemiz başlarını sıkıntıya sokmasın. Eğlencemize silah karıştırmadan, kimseyi tedirgin etmeden devam ettirebilirsek herkes huzur dolu bir yılbaşı geçirecektir. Vatandaşlarımız her türlü sıkıntısında 112 acil çağrı merkezini aramaktan çekinmesinler. Bu vesile ile hizmet vermekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızın yeni yılını şahsım ve personelim adına kutlar 2019 yılının ülkemize, milletimize, Afyon halkına ve tüm meslektaşlarıma barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.