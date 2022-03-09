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Özel Harekatın ilk şehidinin hayatı kitaplaştırıldı

1992 yılında Hakkâri Özel Hareket Şube Müdürü olarak atanan ve Van’dan Hakkâri’ye giderken, Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi’nde PKK’lı teröristlerin pususunda şehit düşen Ali Er’in hayatı kitaplaştırıldı.

1992 yılında Hakkâri Özel Hareket Şube Müdürü olarak atanan ve Van'dan Hakkâri'ye giderken, Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi'nde PKK'lı teröristlerin pususunda şehit düşen Ali Er'in hayatı kitaplaştırıldı.


Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Duman ve beraberindekiler, Özel Harekâtın ilk şehidi Emniyet Müdürü olan Ali Er'in hayatını konu alan ‘Bir Gider Üç Geliriz' adlı biyografik romanını takdim etti. Kitabı inceleyen Vali Çiçek, Er gibi kahramanlarla gurur duyduklarını ifade ederek bütün şehitlere rahmet diledi.

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