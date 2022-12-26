(ÖZEL) Hiçbir atık çöp değildir

Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Zengin, 5 yıldır atık malzemeleri geri dönüştürerek yeni objeler üretiyor. Hiçbir şeye çöp gözüyle bakmadığını söyleyen Zengin, geri dönüştürürken çektiği videolarla sosyal medyada kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Yumurta kolisi, otomobil lastiği, sebze kasası ve daha pek çok atık malzemeden çeşitli objeler üreten Sultan Zengin, eşinin de desteği ile oluşturduğu atölyede birçok kişinin çöp olarak gördüğü materyalleri kullanışlı eşyalara dönüştürüyor. Sultan Zengin, geri dönüşüm yaparken çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak birçok kadına ilham kaynağı oluyor. Fikirlerinin çok beğenildiğini söyleyen Zengin, ürettiği objeleri çevresindekilere hediye ediyor. Kâğıt ve plastik atıklar başta olmak üzere pek çok atığı doğaya kazandırmak için birbirinden ilginç fikirlerle yola çıkan Zengin, sonuçta kullanışlı ve oldukça estetik eşyalar ortaya çıkarıyor. Özellikle manevi değeri olan eşyalar eskidiğinde Zengin'in ellerinde yepyeni bir görünüme kavuşabiliyor.

"Bu benim çocukluk hayalimdi"

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek gördüğü her şeyi geri dönüştüren Sultan Zengin, serüvenini şöyle anlattı:

“Çok farklı ürünlerden, atılacak atıl ürünlerden, çöp diyebileceğimiz malzemelerden inanılmaz şeyler ortaya çıkartıyorum ve bunu yaparken çok mutlu oluyorum. Gerçekten bu benim çocukluk hayalimdi. Bir şeyler üretmek, bir şeyler tasarlamak. İnanarak başladım. Çocukluğumdan beri içimde büyüttüm ve şuan bir sektöre, bir işe dönüştü.”

"Sevmeden hiçbir iş yapılmaz"

Küçük bir dükkânda her gün geri dönüştürme mesaisi yapan Zengin, yanında 3 kişiyi çalıştırıyor. Hiçbir atığı çöp olarak görmediğini söyleyen Zengin, şöyle devam etti:

“Benimle beraber 4 kişi çalışıyor bir ekibiz ve gerçekten hepimiz çok severek yapıyoruz. Ben bu işi yapıp kadınlara öncü olduğum için çok mutluyum. Çünkü hiçbir çöp, hiçbir atık aslında atık değildir. Geri dönüştürülecek bir malzemedir benim gözümde. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Oğlum küçükken bir araba istemişti alamamıştık. Ben bir anne olarak ona o arabayı alamadığım için çok üzülmüştüm. Elimde biraz karton, biraz malzeme, kumaş ve eski arabanın tekerleri vardı. Onları birleştirdim ve arabaya dönüştürdüm. Tamamen hayal gücümle ve inancımla. Oğlumu belki bir araba alsam o kadar mutlu etmezdi. Ama ona bir şey hazırlamak, bir şey sunmak onu çok mutlu etmişti.”

İmkânlar kısıtlı olsa da herkesin bir şeyleri geri dönüştürebileceğinin altını çizen Zengin, şöyle konuştu:

“Gerçekten ne kadar imkânınız kısıtlı olursa olsun bir şeyler ortaya koyabilirsiniz. Bence bir adım atmak o işin en önemli kısmı bir de inanmak tabi ki de ve çalışmak. Çalışarak desteklemek. Bütün sosyal medyalarda severek paylaşıyorum. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz. En güzel iş sevilerek yapılan iştir benim gözümde.”