(ÖZEL) Hollanda'dan yola çıkan grup eski hac yolunu yürüyerek geziyor

Hollanda, Malezya ve Endonezyalı turistlerden oluşan 10 kişilik grup, Türk rehber eşliğinde eski hac yolunu takip ederek İstanbul'dan Konya'ya kadar cami, türbe ve tarihi değere sahip yerleri yürüyerek geziyor. Gezi rotasında gurubun son uğrak yeri ise Afyonkarahisar oldu.

Hollanda'da bir araya gelen Malezya ve Endonezya asıllı turistlerden oluşan 10 kişilik grup ilk olarak uçakla İstanbul'a geldiler. Grup üyeleri ardından İstanbul'dan Mekke'ye uzanan eski hac yolunun Konya'ya kadar olan bölümünü yürüyerek takip edip zorlu, ama bir o kadarda güzel bir yolculuğa çıktı. Grup üyeleri güzergâhları çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine geldiler. Burada tarihi camileri gezen grup üyeleri ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunu geçirdiği Kırkgöz Köprüsü'nü gezdi.

Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine geziyle ilgili açıklamalarda bulunan grubun rehberi Sedat Çakır, geziyi 20 yıldan fazladır sürdürdüklerini ifade etti. Çakır, “1996 yılından beri bu kültür rotasını hazırlıyoruz. Rotamız İstanbul Eyüp Sultan'dan başlıyor ve türbeleri ziyaret ederek eski kadim haç yolunu takip ederek Konya'da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye Mevlana'ya ulaşıyoruz. Şuanda da Bolvadin ve Çay ilçeleri arasında olan Kırkgöz köprüsü üzerindeyiz. Bu tarihi köprüyü de görmekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da 14 gün içinde de Çay, Sultandağı ve Akşehir üzerinden Konya'ya ulaşmış olacağız inşallah” diye konuştu.