(ÖZEL) İhsaniye 'Masterchef'lerini seçmek için harekete geçti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Turizm, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yemek yarışmasında 11. ve 12. sınıf öğrencileri kıyasıya yarıştı. 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada,

öğrenciler aynı menüden oluşan yaptıkları yemekleri yaparak jürinin huzuruna sunarken, dereceye giren öğrencilere Frig Vadisi'nde balon turu düzenlenecek.

İhsaniye MasterChef'lerini seçmek için gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden renkli sahneler yaşandı. Programda konuşan İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğunu ve İhsaniye ilçesinde Frig Vadisi'nden dolayı turizmin önemli bir noktası olduğunu dile getirdi. Kaymakam Koyuncu, “İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güzel bir yemek yarışmasıyla bizleri misafir ediyor şuan heyecanlıyız, kokular yükseliyor bizler de tadım için biraz sabırsızlandık. İnşallah hak eden kazanır, ilki oluyor inşallah mart ayında ikincisini yapıp daha büyük ödüllerle bunu genişleteceğiz ve bu yarışma İhsaniye'nin ilk Masterchef'i olacak dedi.

“Öğrencilerimize armağanlarımız oldu”

Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lokman Özkul ise okul olarak dönem sonunda bir aktivite olarak öğrencilerin teori ve pratik olarak okumuş olduğu dersleri, uygulama olarak bir yarışma ortamına dökmek istediklerini ifade etti. Özkul, “4 meslek öğretmenimiz, gönüllü olan öğrencilerimizle 4 takım kurdular. Takımları da İhsaniye'nin temsil eden isimler verdik.1. grup Maltaş Grubu, 2. Grup Frigya Grubu,3. Grup Ayazini Metropolisi ve diğer 4. Grup ise Döğer Emre Gölü olarak adlandırdık. Dereceye giren öğrencilerimize balon turu, Frigya turu, Atv turu gibi armağanlarımız olacak” diye konuştu.

Okul öğrenciler ise böyle etkinliklerde kendilerini daha çok geliştirdiklerini dile getirdiler.