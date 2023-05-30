(Özel) İnatçı leylek yanan yuvasını yavruları için bir daha yaptı

Afyonkarahisar'da bir elektrik direğine kurduğu yuva yaklaşık 5 yıl önce yanan leylek bu yıl göç ederek yine aynı yere gelip yanan yuvasını tekrar yapıp yavrularını bu yuvada büyütmeye başladı.

Yaklaşık 5 yıl önce Çay ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir leylek köydeki bir elektrik direğinin üzerine yuva yaptı. Ancak bir süre sonra leyleğin yuvası çıkan trafo yangında yandı. Bu yıl yine aynı yere göç eden leylek aynı köye gelip yuvasının yandığı direğin üzerine tekrar yuvasını kurdu. Leylek yaptığı yeni yuvasında yumurtadan çıkan 4 yavrusunu burada büyütmeye başladı.

Leyleğin yuvasını kurduğu direğin yanı başındaki evde oturan Hasan Demir, kendisinin de ellerinden geldiği kadar leyleğe yiyecek verdiklerini ifade ederek, leyleğin adeta köyün bir parçası olduğunu dile getirdi. Demir, “Leylek her sene mart, nisan ayı gibi buraya gelir yavrularını büyütür kış ayı gibi memleketlerine geri dönerler” dedi