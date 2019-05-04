(özel) İstanbul'da bulamadığı şifasını Afyonkarahisar'da buldu

sol diz üstü damarlarında tıkanıklık olan ve ayağı kesilecek olan hasta, Afyonkarahisar'da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

İstanbul da yaşayan 7 seneden beri romatoid artrit, vaskülit ve şeker hastalığı bulunan 71 yaşındaki emekli öğretmen Suzan Elliiki, Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ercüment Ayva'nın bu alandaki başarılı çalışmalarını duyarak kendisine ulaştı. İstanbul'daki doktorunun da destekleri ile Afyonkarahisar' gelen Elliiki, 4 saatlik bir operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

İstanbul da bulamadığı şifasını Afyonkarahisar'da bulduğunu belirten Suzan Elliiki; “Ben 7 seneden beri romatoid artrit ve vaskülit hastasıyım aynı zamanda şeker rahatsızlığım var. Benim kendi doktorum var zaten hocamla görüştüler. Hocamı öyle güzel anlattı ki bana kendi geldi yatağıma dedi ben çok tatmin oldum seni oraya yolluyorum dedi. Biz onun sayesinde buraya geldik. Hocamı ben burada tanıdım. İstanbul da ki şifamı Afyon'da buldum. 'İstanbul da doktor yoktu da Afyon'a mı gittiniz' diye yakınlarım cevap geldi. Ama ben hastane değil doktor ararım. Okul değil öğretmen ararım. Araba da gelirken bacağım alt kısma kadar bacağımı arkada havaya kaldırarak bağıra bağıra ağlaya ağlaya geldim. Ama hocamın yaptığı operasyonla ki çok zor bir operasyondu beni bayıltmadı da. Çok zor bir operasyondu hemen hemen 4 saat sürdü. Çok güzel geçti. Ertesi günde istediği sonucu aldı ama yine tatmin olmadı ertesi gün bir daha keserek ufak bir operasyon daha yaptı. Bugünde bizi göndermedi bugünde kaldık. Çok güzel olumlu bir sonuç aldık. Biz çok mutluyuz çok memnunuz. Her şeyden fevkalade dört dörtlük yani personel iyi, hastane iyi, hocamız fevkalade iyi.” Dedi.

Gerçekleştirdikleri tedavi sonrası hastanın diz seviyesinden amputasyonun tamamiyle ortadan kalktığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ercüment Ayva; “Suzan hanım bize sol bacağında ağrı şikayetiyle başvurdu. Farklı merkezlerde yapılan tedaviler neticesinde yaklaşık bir aydır ayağında olan ağrı ve yaraların iyileşmemesi üzerine bize başvurdu. Yine dış merkezlerde yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde ve hastanın klinik duruma da değerlendirildiğinde tedavi olarak diz seviyesinden ayağın kesilmesi önerilmiş kendilerine. Fakat bir şekilde kader bizi bir araya getirdi. Kendileri ve yakınlarıyla beraber İstanbul'dan Afyon'a tedavi amaçlı geldiler. Bizim yaptığımız ileri tetkikler neticesinde hastamızın şeker hastalığına ve vaskülit hastalığına bağlı olarak sol bacak özellikle diz seviyesinin üzerindeki damarlarda tıkanıklık olduğunu saptadık. Fakat tedavi olarak bacak amputasyonu önermedik hastaya. Bu tıkanıklıkları damar tıkanıklıklarını açabildiğimiz takdirde ayağında ki yaraların ve dayanılmaz ağrılarının geçeceğini anlattık kendisine. Kendisi de bu zorlu tedavide bize güvendi ve teslim oldu yakınlarıyla beraber. Bizde diz altındaki tıkalı damaları açtık. Açtıktan 24 saat sonra zaten mevcut ağrıların hepsi geriledi. Ayak tekrar ısındı. Şuan ki takiplerinde diz seviyesinden yapılması önerilen amputasyon tamamiyle iptal edildi. Farklı bir tedavi sürecine girdik. Şuan hastanın bacağı diz seviyesinden kesilmekten kurtulmuş oldu.

Tek tedavi yönetimi ayağın kesilmesi değil

Şeker hastalığına bağlı olarak sağlık problemleri yaşayan hastaların tek tedavi yönteminin ayak ya da bacağın kesilmek olmadığını vurgulayan Ercüment Ayva; “Şeker hastalığına bağlı ayağında yarası olan hastalarında tek tedavisi ayağın ya da bacağın kesilmesi değil. Çünkü bu hastalarında özellikle diz altı damarlarında ki tıkanıklıklar açılabildiğinde yaraların yüzde 70-80'i iyileşiyor ve bu bacaklar kesilmekten kurtuluyor. Biz bu yola nasıl girdik. Dünya da travma dışı sebeplerle uzuvlarını kaybeden insanların dışında en sık bacak ayak kaybedilme sebebi şeker hastalığına bağlı kesilen uzuvlar. Biz yaklaşık 3 buçuk yıldır ayak yarası olan şeker hastalarını çok yakından takip ediyoruz. Daha öncesinde yara ve ağrılar dolayısıyla bu yaralar iyileşmez ayak kurtarılamaz denilen hastaların saptadığımız tıkalı damarlarını açarak amputasyon yani kesilme önerilen hastaların yüzde 70-80'inde başarıya ulaştık. Bacakların kesilmesini önlemiş olduk.

Türkiye'nin her bölgesinden hastalarımız geliyor

Türkiye'nin her bölgesinden hastalara hizmet verdiklerini ve çok başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Fuar Hastanesi Başhekimi Doktor Şükrü Yücel; “Şuanda ki kadromuz çok nitelikli bir kadro. Ben bütün arkadaşlara hazır yeri gelmişken sizin vesilenizle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten nitelikli hizmet üretiyorlar. Bu ekstremitelerde ki damar açılma olayı yeni bir yöntemle yapılıyor. Arkadaşların çok uzun uğraşları ve özverileri sayesinde tıkanan damarlar adeta çok hassas bir işçilikle özveriyle uzun emek harcayarak açılıyor. Böylece hastalarımız uzuvlarını kaybetmekten kurtuluyor. Türkiye'nin her tarafından işte Karadeniz bölgesinden, Doğu'dan Batı'dan birçok sağlık merkezinin olduğu uluslararası düzey de hastanelerin olduğu İstanbul'dan bile gelen hastalarımız var. Çok iyi sonuçlarımız var” dedi.