(Özel) Karantina günlerinden normal günlere

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da 2021 yılında korona virüs (Covit-19) tehlikesinin devam ettiği dönemlerde deyim yerindeyse bomboş kalan park ve bahçeler bu yıl aynı dönemde vatandaşlarla dolup taşarken, kalabalık görüntüler adeta geçmişe inat bir tablo ortaya çıkardı.

Korona virüs vaka sayılarının ve virüsü bağlı ölümlerin azalmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hayat normale dönmeye başladı. Maske başta olmak üzere korona tedbirlerinin gevşetilmesi ile kentteki park ve bahçelerin havaların da güzel olması ile adeta dolup taştı. Korona tedbirlerinin sıkı olduğu dönemlerde boş kalan banklar insan kalabalıklığıyla dolarken, boş bank bulamayanlar ise çareyi çimenlere oturmakta buldu.

Hayata normale dönmesinin çok beklediklerini ve bu günleri özlediklerini ifade eden İbrahim Akkuş isimli vatandaş, “2 yıldır bugünleri özlemiştik, özellikle ben kaplıcayı çok özlemiştim. Korona bitti direk kaplıcaya gittim. Çok şükür koronaya da yakalanmadım ve sağlık bir şekilde bugünlere geldik” dedi.

Bir başka koronasız günlerin tadını oturduğu banklarda çıkaran Kazım Seçti ise “Korona virüsten dolayı kızımı ziyarete gelemiyordum. Allah devletimizden razı olsun, bugünlere hamdolsun” diyerek koronadan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.