(ÖZEL) Seçim gezisine giden AK Partili doktor adaydan kazada yaralananlara hayati müdahale

Afyonkarahisar'da, seçim gezisi için Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı kazayı görünce konvoyunu durdurup yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkaran Arslan, bir yaralıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata tutunmasını yardım etti.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeye seçim gezisine giden Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu. Dr. Arslan, çarptıktan sora bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünün Tofaş araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti. Arslan, ismi öğrenilmeyen yaralıya suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralıların ve kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.