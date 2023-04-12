(ÖZEL) 'Sudan ucuz' sözü gerçek oldu, ayakkabılar 1 TL'den satıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında tezgah açan bir esnaf elinde kalan ayakkabı ve terlikleri 1 TL'den, halıları ise kilogramı 100 TL'den sattı. Vatandaşların yoğu ilgi gösterdiği tezgahta ürünler kısa süre de tükendi.

Şehir dışından geldiği belirtilen Nafi Salman isimli esnaf Dinar pazarında tezgah açtı. Salman elinde kalan ayakkabı ve terlikleri 1 TL'den satmaya başladı. Bunu duyan vatandaşlar ise tezgaha akın etti. Ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Salman zaman zaman şehir dışından ürün getirdiğini ve 1 TL gibi rakamlara zarar etmeden sattığını söyledi. 1 litrelik suyun 3 TL'den satıldığını hatırlatan Salman, kendilerinin ise ayakkabı ve terlikleri sadece 1 TL'den sattıklarını vurguladı.

Ürün alan vatandaşlar ise fiyatı duyunca önce şaşırdıklarını ardından tezgahın başına geldiklerini ifade etti.