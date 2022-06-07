(ÖZEL) - Tatbikatta sağlık çalışanları oyunculuklarıyla göz doldurdu

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıkarken, senaryo gereği yangında içerde kalan yakınını görmek için polislere direnen,ardından gözaltına alınan bir sağlık çalışanı ise oyunculuk performansıyla göz doldurdu.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil servis, itfaiye, polis ve hastane personelleri katıldı. Tatbikattan önce hastane personellerinin tamamına sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitimi verildi. Muhtemel bir afet, deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının da canlandırıldığı tatbikatta, hastane birim personellerine eğitimlerin uygulamalı gösterilmesinin ardından hastanedeki yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı.

Sağlık çalışanı senaryo gereği böyle gözaltına alındı

Eğitimin ardından uygulama aşamasına geçildi. Senaryo gereği tatbikatta hastanede çıkan yangında 2. katta mahsur kalan hasta ve yaralılar kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar için daha sonra Acil Servis'in dışında triyaj (tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi) alanları oluşturuldu. Bununla birlikte tatbikatta hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması da test edilmiş oldu.

Tatbikatın ardından Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Doğum Uzmanı Ayşe Geren, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bütün katılımcılara emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatbikat esnasında içerde kalan yakını görmek isteyen vatandaşı canlandıran bir sağlık çalışanı ise oyunculuk performansı ile göz doldurdu. Polislere direnen şahıs sonunda senaryo gereği etkisiz jale getirilip gözaltına alındı.