(özel) Üniversite öğrencileri köy okulunu onardı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, 'Geleceği Renklendiriyoruz' sloganıyla İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesindeki ilkokulun tamirat, tadilat, boya ve temizliğini yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek önderliğinde bir araya gelen gönüllü öğrenciler, İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesindeki ilkokulu baştan aşağı elden geçirdi. Proje kapsamında üniversiteden 22 öğrenci, 'Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz' sloganıyla 5'inci okulun bakım, onarım ve temizliğini yaptıktan sonra boyadı. Gönüllü üniversite öğrencilerine ilkokul öğrencileri de yardım etti.

Beş yıldır köy okullarına üniversite öğrencileri olarak umut olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek; “Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri olarak ‘Geleceği Renklendiriyoruz' projesi kapsamında Afyonkarahisar ilimizin İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesi Kunduzlu ilkokulunda 14 öğrencisi bulunan bir köy okulundayız. Her sene yaptığımız gibi bu sene de 5'incisini gerçekleştirdiğimiz köy okulu projesinde imkan yetersizliğinden dolayı boya, tadilat ve bazı eksiklikleri vardı. Onları İnşaat Mühendisliği öğrencileri olarak, abileri, ablaları olarak tadilatlarını ve boyalarını yaparak bir hediye vermek istedik. Onların yüzündeki tebessüm olmak istedik. Canla başla özveriyle çalışan üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koyduk. Okulla ilgili ciddi anlamda sıva problemleri vardı. Yaklaşık 8-10 yıldır boya yapılmadığını öğrendik. Birleştirilmiş sınıf olduğu için buradaki öğrencileri temiz yuvada kavuşturmak istedik. Okulun sıvalarını sıfırdan yaparak, tamir ve tadilatlarını, alçı sıvalarını, iç dış cephelerini olmak üzere komple boyayarak onlara tertemiz yeni bir okul teslim etmeye çalıştık. İnşallah mutlu olmuşlardır” dedi.

Abi ve ablalarına teşekkür eden ilkokul öğrencileri ise, derslerine çok çalışarak üniversiteyi kazanıp köy okullarına abi ve ablalarından gördükleri gibi yardım edeceklerinin sözünü verdi.

İlkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler veren üniversite öğrencileri, okulun bahçesinde birlikte oyun oynayarak zaman geçirdi.