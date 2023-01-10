(ÖZEL) Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları doğal yaşam ortamlarında dron ile havadan görüntülendi. Ürkeklikleri ile bilinen ve yaylanın adeta sembollerinden birisi haline gelen yılkı atlarının sürü halindeki görüntüsü görenleri mest ederken, atların sürekli hareket halinde olmaları ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Atların yavrularını sürekli yanlarında olması görenleri gülümsetti.