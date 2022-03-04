İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(ÖZEL) Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.


Çay-Bolvadin karayolu, kardan dolayı kayan tırlar dolayısıyla yol kapandı. Karayolunun kapalı olduğunu duyan Kaymakam Bolat, bölgeye giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Kaymakam Bolat, yolda kalan araç sürücüleri ile bizzat görüşerek yolun tekrar ulaşıma açılması için jandarma ve Karayolları ekipleriyle yoğun uğraş verdi. Yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri yolun Bolvadin ve Çay tarafında iki taraflı kontrolünü sağlarken, kayan tırların yoldan çekilmesi ile yoldaki trafik 1 saatin sonunda normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.