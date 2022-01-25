(ÖZEL) Yutularak tüketilen lezzet 'Arabaşı'

Gastronomi kenti Afyonkarahisar'da kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden biri olan ‘Arabaşı' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı yemeği asırlardır, komşuların ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile olurken, yutularak tüketilmesi de oldukça dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'da kış aylarının vazgeçilmez damak tatlarından biri olan arabaşı havaların soğumasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başladı. Arabaşının yanında yumuşak hamurla yutularak içilen çorba, 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Arabaşı özel hamuru ve içerisindeki baharatları ile damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

“Arabaşı yemeği bence hamuru ve çorbasıyla Afyonkarahisar'ın aittir”

Afyonkarahisar'da kış aylarında damak çatlatan bu lezzeti 30 yıldır hazırlayan ve misafirlerine sunan Seher Öztürk yaptığı açıklamada, arabaşı yemeği hazırlamasını ablasından öğrendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Ablam Almanya'ya gidince artık evde ben yapmaya başladım. Kardeşlerim arasında da beğenildiği için bu yemeği sürekli yapıyoruz. Arabaşı yemeği bence hamuru ve çorbasıyla Afyonkarahisar'ın aittir. Benim çocukluğumda annem yapıyordu. Ben de yaklaşık 30 yıldır her kış ayında bu yemeği yapıyorum. Çorbamız acılı olduğu için nezle, grip ve boğaz enfeksiyonuna kış aylarında iyi geliyor. O yüzden herkese tavsiye ediyoruz. Zaten herkes severek tüketiyor. Ben hep ev ortamlarında yaptım bu yemeği. Ancak eskiden büyüklerimiz oda ortamlarında abi, kardeş, eş, dost toplanarak hazırlayıp yapıyorlarmış. Şimdilerde yine ev ortamlarında hazırlanarak tüketilmeye devam ediyor bu lezzet.”

İşte damaklarda eşsiz lezzet bırakan arabaşı hamurunun yapılışı

Bir tencere içerisinde önce 3 bardak su kaynatılıyor. Ardından başka bir kapta 1 bardak ve 2 bardak su yoğuruluyor. Hamura bir tatlı kaşığı tuz eklendikten sonra tencerede ısıtılan suyun içerisine çırpılarak dökülüyor. Yaklaşık 45 dakika kaynatılan hamur daha sonra bir tepsiye dökülüp, soğumaya bırakılıyor. Ardından soğuyan hamur baklava dilimi şeklinde üçgen olarak kesiliyor. Tepside kesilmiş halde arabaşı dilimleri ardından hazırlanan çorbaya batırılarak çiğnenmeden yutularak yeniliyor.