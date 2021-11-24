Özhaseki: “2023 seçimlerini Allah'ın izniyle yine biz kazanacağız”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2023'te Allah'ın izniyle yine biz kazanacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, AK Parti'nin insanları vesayet rejimlerinden kurtarmış bir parti olduğuna dikkat çekerek, “Bir dönem bu milleti tek parti zulmünden kurtarmış bir parti vardı hatırlıyor musunuz? O kişi Başbakan Menderes'ti. Niye astılar Menderes'i bebek davası, köpek davası, mama davası diyerek iddialarla bir başbakan asıldı bu ülkede. O günlerde Anadolu'da seçilip Ankara'ya gelenlerin başına çorap ören çiyanlar vardı. Başbakanlar bunları biliyordu ama bir şey yapamıyorlardı. Cenabı Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdi. AK Parti bu ülkeye özgürlük getirdi. İnsanlar hürce konuşamıyordu. Şimdi rahat rahat konuşuyor. Hatırlıyor musunuz o yıllarda mahkemeye giden 90 yaşındaki kadın Türkçe bilmediği, sadece Kürtçe konuşabildiği için mahkemeden kovuluyordu. Doğuda yatırım diye bir şey yoktu. Bizim başbakanlar yurt dışına gittiğinde yabancı başbakanların karşısından ezik duruşları hiç içiniz acıtmadı mı? Benim çok acıtmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizi temsil kabiliyetini görüyorsunuz değil mi? İnşallah bundan sonra söz sizde. Bunun içinde hep birlikte 2023 seçimlerine hazırlamamız lazım. Yetki sizde, söz sizde gayret sizde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2023'te Allah'ın izniyle yine biz kazanacağız. Ülkemiz için, yatırımların devamı için yeniden 5 yıllık yetki alarak bu ülkeyi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.