Paramedik öğrencileri zorlu parkurlarda hayat kurtarmaya çalıştı

AFSÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı'nda eğitim gören öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri 8 etaptan oluşturulan parkurda yaptıkları uygulama zorlu parkur yarışmalarını aratmadı. Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimliği çalışanları paramedik bölümünde eğitim gören öğrenciler için zorlu parkur hazırladı. 8 etaptan oluşan ralli kapsamında 3'er kişilik guruplar 8 etapta en hızlı ve en doğru uygulamalarını göstermek için ter döktü. Etaplar içinde öğrenciler arı sokmasından, çoklu otobüs kazasına, yetişkin ve bebek vakalarına müdahale, hasta taşımadan, yüksekten düşme gibi vakalara müdahalede bulundu. Hasta taşıma etabında ise öğrenciler içine su konulmuş bir leğen ve bir hasta ağırlığında kum torbalarını sedyenin üzerinde zorlu geçiş alanlarından geçirerek, ulaşması gereken yere zamanında ulaştırmayı başardılar. Çoklu otobüs kazasında ise öğrenciler kaza alanında hastaları derecelendirme ve yaralı ve kopan uzuv arama çalışmaları gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri yaparak hastaların nakillerini sağladı. Bir diğer etapta ise öğrenciler araçta sıkışan yaralıyı en kısa zamanda müdahale ederek ambulansa koymaya çalıştı.

“Öğrencilerimiz için güzel tecrübe olacak”

Pratik geliştirme ve yarışmayla ilgili bilgi veren Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Nurhan Aytuğ Kamber, amaçlarının öğrencileri gerçek hayatlarında karşılaşacak vakalara hazırlamak olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Öğrencilerimize derste verdiğimiz bilgilerin aslında sahada karşımıza çıkmasını göstermeye çalıştık. Öğrencilerimiz için güzel bir tecrübe olacak. Bu çalışmada bize İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 başhekimliği çalışanları da destek verdi. 8 ekip, 8 etapta yarıştı. Ekipler değişerek her etapta uygulama yaptı. Bu etaplarımız yüksekten düşme, araç içi trafik kazası, triyaj etabı, taşıma, çocuk ve yetişkin ileri yaşam desteği, arı sokması gibi vakalarda neler yapılacak onları uyguladı. Burada en kısa sürede en doğru müdahaleyi yapmaya çalıştılar.”

“Bizim için önemi çok büyük”

Rallide gözlemci ve hakem olarak 112 Başhekimliğinde görevli paramedik personeller görev aldı. Yapılan rallinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Paramedik Görkem Akayın ise, uygulamanın Afyonkarahisar'da ilk defa düzenlendiğini söyledi. Akayın, “Yapılan rallinin öğrencilerin iş hay tına atılmadan bir anlamda da sahanın gerçek provasını geçekleştirmiş oldu. Ben öğrenci arkadaşlarıma ve hakem arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan rallide seçilen en iyi ekibin Ankara'da yapılacak olan ralli yarışmalarına katılacağı belirtildi.