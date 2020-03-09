Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu

Park Afyon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde milli teakvandocu Betül Çavdar'ın söyleşisine ev sahipliği yaptı.

Park Afyon Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü'nde engel tanımayan bir ismi, milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu. Kendisi de Afyonkarahisarlı olan genç sporcunun ilham veren başarı hikayesini Park Afyon ziyaretçileriyle paylaştığı söyleşi, 8 Mart'ta saat 15.00'da başladı. Çavdar, söyleşide hem önüne çıkan tüm engellere rağmen vazgeçmeden yolunda nasıl ilerlediğini anlattı hem de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Genç sporcu kendisini dinleyen küçük büyük herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Betül Çavdar Kimdir

2000 yılında Afyon'da doğan Meryem Betül Çavdar, teakwandoya ortaokul yıllarında başladı. 2016 yılında Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Ankara'daki şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Ardından milli takıma seçilen genç sporcu Dünya Teakwando Federasyonu (WT) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü oldu. Dünya Oyunları Para-Teakwando Müsabakaları'nda ve Avrupa Para-Teakwando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2018 yılında Afrika Açık Para-Teakwando Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Bulgaristan Avrupa Şampiyonası'nda, Mısır'daki Afrika Şampiyonası'nda, Amerika'daki Panamerican Şampiyonası'nda da birinciliği Türkiye'ye getirdi. Genç sporcu, şu anda 2020 yılı Ağustos ayında düzenlenecek Olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor.