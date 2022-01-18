Park Afyon sahnesi Ocak da rengarenk

Zafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, yarıyıl tatili için çocuklara dolu dolu bir program sunuyor. Çocuk tiyatrosundan illüzyon gösterisine, cambazdan

Varol Yaşaroğlu ile sohbete bu özel programda her gün başka bir etkinlik çocukları bekliyor.

Park Afyon'da yarıyıl tatili için katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler 22 Ocak Cumartesi günü Cambaz Mithat'ın sıra dışı gösterisiyle başlıyor, jonglör, tek teker ve bisiklet gösterisiyle devam edecek. Animasyonla renklenen ‘Aliş ile Zeliş' maskotlu müzikli çocuk oyunu ise 23 Ocak Pazar günü Park Afyon'da olacak. Bu oyun ile çocuklar keyifli şarkılarla ve danslarla eğlenirken öğrenecek. 24 Ocak Pazartesi günü Bubble Perisi ile büyüleyici Bubble Show çocukları bekliyor. 25 Ocak Salı günü ise Park Afyon'da yine tiyatro zamanı. Pişman Patiler çocuk tiyatrosu, büyükannesi ile yaşayan, üşengeç ama bir o kadar da sevimli bir kedi olan Miskin'in hayatını kıskanan Kurnaz adlı tilkiyle yaşadıklarını anlatıyor. 30 Ocak Pazar günü ise Park Afyon, animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu'nu bir söyleşi ve imza günüyle hayranlarıyla buluşturacak.