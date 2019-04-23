Park Afyon'da 23 Nisan kutlandı

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde yapılan etkinliklerle sürdü. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı gösteriler beğeniye sunuldu. Park Afyon'da geleneksel hale gelen 23 Nisan etkinliklerinde 17 okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunları ve dans ekipleri gösterilerini protokol üyeleri, veliler ve alışveriş merkezine gelenler için sergiledi. Gösterileri okul müdürleri, öğretmenler, çok sayıda veli ve vatandaş izledi. Etkinlik alanında özellikle anaokulu öğrencilerinin dans gösterileri büyük alkış topladı. Gösterileri izlemek isteyen vatandaşlar etkinlik alanını ve alanı gören katları doldurdu.

Şenliğe 385 öğrenci katıldı

Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Düzenleme Komite Üyesi Ramazan Yıldız, 17 okulun katılımıyla çocuk şenliği düzenlediklerini söyledi. Yıldız şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Park Afyon AVM işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ‘23 Nisan Çocuk Şenliği' düzenledik. Düzenlediğimiz şenlikte toplam 17 okulumuz 385 öğrencimiz ile bu etkinliklere katılım sağladık. 17 okulumuzun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ülkemizin değişik yörelerine ait halk oyunları gösterileri modern dans gösterileri ve değişik dans gösterileri bu eğlencede beğeniye sunuldu. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”