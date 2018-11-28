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Park Afyon'da eğlence, miniklerin keyfi yerinde

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş tarafından yönetilen Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM 'de yine birbirinden farklı eğlenceli sahne gösterileri çocuklarla buluşacak.


Yapılan açıklamada, "Baloncuk gösterisinden kukla gösterisine, balon katlamadan sihirbaz gösterisine ve maskot gösterisinden gölge oyunlarına kadar birçok etkinlik, düzenlenecek yarışmalarla birlikte daha da renklenecek. Aralık ayı boyunca her hafta sonu saat 15.00'da düzenleyeceğimiz, küçük büyük herkesi eğlendirecek etkinliklerimize tüm ziyaretçilerimiz davetlidir" denildi.

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