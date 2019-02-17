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Park Afyon'dan 'Sevgililer Günü' etkinliği

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 14 Şubat'ta hem romantik hem de eğlenceli bir etkinliğe imza attı.


Genç yaşlı birbirinden renkli yarışmacılarla gerçekleşen etkinlikte, önlük ve kepi giyen ziyaretçiler, şefler eşliğinde en güzel kurabiyeyi yapmak için kıyasıya yarıştılar. Kurabiye yapımına ara vererek romantik şarkılarda dans eden çiftler, izleyicilerden de alkış aldı. Kurabiyeler fırında pişerken yapılan sohbetlerde, evlilik teklifi bekleyen kadın yarışmacılar her fırsatta yüzüğü ne kadar istediklerini dile getirdi. Etkinlik sonunda pırlanta kazanan yarışmacılar eğlendiklerini belirterek yetkililere teşekkür etti.

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