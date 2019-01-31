Park bahçelerde çalışacak 50 kişi kurayla belirlendi

İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde geçici istihdam edilecek 50 kişi, başvuru yapan 707 kişi arasından noter huzurunda kurayla belirlendi.

Afyonkarahisar'da istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için harekete geçen İŞKUR, kurumlarda çalışacak olan kişileri başvuru yapanlar arasında noter huzurunda kura ile belirliyor. TYP kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde geçici istihdam edilecek 50 kişi için kura çekildi. Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sosyal tesislerinde, noter huzurunda çekilen kuraya 707 kişi başvurdu. Afyonkarahisar 6. Noteri Cemile Çot tarafından gerçekleştirilen kurada işe alınacak 50 kişi belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, gerekli evrakları teslim ederek 7 Şubat'ta iş başı yapacak ve 5 ay 29 gün süre ile çalışacaklar. Kuraya katılan 707 kişi Park Bahçeler Müdürlüğünün sosyal tesislerini doldurdu. Kura çekilişine Park ve Bahçeler Müdürü Kasım Bayram da katıldı. Gazeteciler de noter huzurunda belirlenen 50 kişi için kura çekti.