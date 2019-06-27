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Park halinde ki araç alev aldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde park halindeki araç alev aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki araç alev aldı.


Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesinde yaşanan olayda, Fırat Birol'un idaresindeki 35 AC 4262 plakalı otomobil park yaptıktan kısa süre sonra alev aldı. Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede araçtaki yangın söndürüldü.


Park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle çıktığı belirtiliyor.

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