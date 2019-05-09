Afyonkarahisar'da meydana gelen ilginç trafik kazasında, park halindeki tıra tren çarptı.

Kaza Afyonkarahisar Güvenevler Mahallesi tren yolu hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trenin genişliğine hesap edemeyen bir tır sürücüsü, aracını tren yoluna yakın bir yere park etti. Daha sonra bir yük terinin geçtiği esnada tır trene takılarak metrelerce sürüklendi. Daha sonra olay yerine emniyet ekipleri sevk edilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı.