Park ve bahçelerde gece devriyeleri arttırıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park ve bahçelerde alkol alınıp çevreye karşı huzursuzluk verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla mahalle ve çarşı bekçileri yaya devriyelerini arttırdı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri gece devriyelerine hız verdi. Özellikle ilçede bulunan park ve bahçelerde araçlarda ve umuma açık yerlerde alkol alınarak çevreye rahatsızlık verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla devriyeler arttırıldı. Mahalle ve çarşı bekçileri devriyelerini gecenin ilerleyen saatlerini kadar devam ettirdikleri kaydedildi.