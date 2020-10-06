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Park ve mesirelik alanlardaki çardak ve bankları parçaladılar

Afyonkarahisar’da piknik alanları, park ve mesirelik alanlara yapılan çardaklar ve banklara kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Afyonkarahisar'da piknik alanları, park ve mesirelik alanlara yapılan çardaklar ve banklara kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.


Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bazı piknik alanları, park ve mesirelik alanlara gittiklerinden gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Kimsenin anlam veremediği şekilde piknik alanlarındaki oturma gruplarının ateşe verilmesine, salıncak zincirlerinin kopartılmasından, halı saha zeminleri ve tartan pistlerin yerinden sökülmesine kadar hatta tuvalet taşları kırılarak kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Bu tür olaylarda ihbarların çok önemli olduğunu ve görenlerin hiç vakit kaybetmeden polise ya da zabıtaya haber vermesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olayın takipçisi olacaklarını belirttiler.


Olay karşısında vatandaşlar ise tepkilerini dile getirdi.

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