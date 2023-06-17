Patates üreticilerine bitki hastalıklarına karşı uyarı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca patates ekim alanlarında kontroller yapıldı. Kontrollerinde ardında yapılan açıklamada ise “İlimizde mevsim şartlarının yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı patates ekim alanlarında mildiyö ve erken yaprak yanıklığı hastalığı tespit edilmiştir. Özellikle havaların ısınması ile bu hastalıkların yayılma riski artmıştır. Üreticilerimizin patates ekim alanlarını kontrol ederek gerekli tedbirleri almaları ve ilaçlamalarını aksatmamaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.