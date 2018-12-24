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Patates yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza Sandıklı-Akin köyü yolu üzerinde meydana geldi. Hakkı T. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası yaralanan şoför Hakkı T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla birlikte yola savrulan patatesler işçiler yardımı ile başka bir kamyona yüklenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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