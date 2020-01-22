Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 49.maddesine istinaden Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetim uygulamasında üreten, satan, dağıtım yapan işletmelerin coğrafi işaret şartnamesine uygunlukları incelendi.

İlgili taraflara coğrafi işaretin ve gerçekleşen denetimin önemi, üretim ve satış aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, amblem kullanma usul ve esasları aktarıldı. Yüzyıllardır bu toprakların velinimeti olan, gerek üretim yöntemi gerekse ürün bileşimi açısından şehre özgü yöresel ekmeğin geleneksel üretimini sürdürmesi için denetimler periyodik olarak tüm il sınırlarımız dâhilinde gerçekleştirilmeye devam edecek.