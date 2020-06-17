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Patpat ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen patpat ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen patpat ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Şuhut Büyük Cami istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım D. İdaresindeki tarım aracı diye tabir edilen patpat Hüseyin A. idaresindeki 03 ABU 683 plakalı motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin A. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve 155 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin A.'yı önce Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunduğu için daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından patpat sürücüsü Kazım D. gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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