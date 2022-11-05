İhlas Haber Ajansı

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Patpatla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracının otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bolvadin ilçesi Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., idaresindeki 03 EH 377 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patpat diye bilinen tarım aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan patpatta A.Ç. ile S.Ç. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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