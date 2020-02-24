Pazar esnafının içini ısıtan ikram

Afyonkarahisar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Çavuşbaş Semt Pazarı'nda esnafa çorba ikramında bulundu.

Afyonkarahisar Kent Konseyi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Semt pazarına çıkartma yapan Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan ve Yürütme Kurulu üyeleri, çorba ikramında bulundukları esnafın içini ısıttı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in halkın talep ve önerilerine büyük önem verdiğine dikkat çekti. Amaçlarının esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmek ve onların dertlerini dinlemek olduğunu söyleyen Yasan, gelen önerileri ve talepleri Belediye'ye ileteceklerini söyledi. Yasan; “Burada hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Halkımızın istek ve beklentileri bizim için çok önemli. Çok memnun oldular, etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Bundan sonra da bu tür etkinlikler yapacağız. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve ekibine Kent Konseyi üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Etkinliğe Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, eşi Emine Yasan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Öğrenci Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.