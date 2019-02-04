Pazar fiyatları dudak uçuklatıyor

Şuhut ilçe pazarı esnafı ve vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatlarının aşırı yüksek olmasının, Antalya'da meydana gelen hortum, sel ve afet gibi olumsuzluklardan kaynaklandığını belirtiyorlar. En yüksek fiyatla pazarın liderliğini ise patlıcan ve biber aldı. Patlıcan 13 liradan, biber ise 14 liradan satıldı. Pazar esnafından Bünyamin Cevher, ''Şuanda fiyatlar biraz yüksek. Tabi bunun devletle milletle alakası yok. Yaradan Mevla'nın verdiği yağışlardan dolayı, afettin kaynaklı. O o yüzden fiyatlarımız yüksek, mal yokluğundan dolayı yani. Şuanda para kazanma diye bir olay yok, anca vatandaşa hizmet aldığımız fiyata mal satıyoruz. Para az çok kazanıyoruz. Allah bereket versin" dedi.

Bur başka pazar esnafı Abdullah Ülker ise, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Piyasalar biraz yüksek, vatandaş almakla zorlanıyor. Onlar alamıyor, pazarcı da satış yapamıyor. İnanın herkesin işi zor, kazanç yok. Şuanda kazancımız yok, sebzelerde alım satım gücü çok az. Vatandaşlar almadan evlerine gidiyor'' dedi.

Pazarda alışveriş yapan Niyazi Sarıçiçek ise, ‘'Pazar piyasası hiç iyi değil. Alım gücü yok da, ne yapacaksın yani alıyoruz işte. Her şey ateş pahası. Bugün pazarda balık aldık, salatalık aldık, limon aldık, domates aldık'' dedi.

Müşterilerden Kazım Söğüt ise, ''Valla pazarların hiç ayarı yok doğru düzgün. Daha bir şey alamadık sadece pekmez aldık. Kimisi pahalı kimisi normal ne olduğu belli değil ki'' ifadelerine yer verdi.