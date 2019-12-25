Pazar öğrencilerin ayağına geldi

Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencilerine pazar ortamını tanıtmak amacıyla okul salonu adeta bir pazaryerine çevrildi. Öğrenciler pazarda satılan meyve ve sebzeleri bizzat görerek tanırken, aynı zamanda da alışveriş yapma imkanı buldular.

Anaokulu öğrencileri öğretmenleri tarafından yöresel kıyafetler giyilerek kulan pazarda alışveriş yaparak ayaklarına kadar gelen meyve ve sebze tezgahlarında pazar ortamını tanıdılar. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Anaokulu Müdürü Gülgün Yeşildağlar, çocukların toplumsal becerilerini geliştirmek adına böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Yeşildağlar, “Sosyal sorumluk projesiyle birleştirmek adına çocuklarımızın toplumsal becerilerini geliştirebilmek adına, onları gerçek hayatla tanıştırmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Çocuklarımızı pazara götürdüğümüz zaman denetlemek, onları kontrol etmek biraz daha zor olacağı için, onları tehlikelerden de uzak bir ortamda kendi alanlarında güzel bir imkan sunarak Pazar yaşantılarını görmelerini istedik. Pazarda hem kavram gelişimlerini, hem sosyal gelişimlerini, hem teknolojik yaşantıdan uzak tutup onları gerçek hayat dokunarak, gerçek nesnelerle tanışmaları, alışveriş yapmalarını, para harcama, para alma, para üstü verme, matematik deneyimleri yaşamaları adına yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel baz alarak böyle bir etkinlik planlamayı bütün arkadaşlarımla beraber uygun gördük. Pazarın gerçek otantik havasını çocuklarımıza yansıtabilmek ve aynı zamanda yerli malı haftasıyla da birleştirerek böyle bir organizasyonu planladık. Öğretmenlerimiz gözleme yapıp çocuklara gözleme ikram ediyorlar” dedi.