Pazarda sebze ve meyvenin fiyatı düştü, taze fasulyenin arttı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde pazar yerlerinde kışlık sebze ve meyve fiyatları düşerken, taze fasulyenin fiyatı arttı.

Şuhut ilçesinde her cumartesi günü kurulan kapalı pazar yerinde kışlık sebze ve meyve fiyatları geriledi. Taze fasulyenin fiyatında ise artış oldu. Taze fasulye 25-30 TL arasında satışa sunuldu. Pazar esnafı Fahrettin Kelhacıoğlu, "Türkiye genelinde fasulyede tarla sezonu bitmiş, sera üretimi başlamıştır. Çalı fasulye, Ayşe kadın fasulye şu an pazarın, halin en prim yapan ürünü" dedi.