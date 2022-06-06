Pençe Kilit operasyonunda yaralanan askerler baba ocağına geldi

Geçtiğimiz hafta içinde Pençe Kilit Operasyonlarında teröristler tarafından yapılan hain saldırılar sonucu yaralanan Uzman Çavuşlar Enes Dalgalı ile Ahmet Düzen'i baba ocaklarında ziyaret eden Başkan Kumartaşlı, yaralı askerlerimizin sağlık durumlarını yerinde gördü ve acil şifalar diledi.

Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir müddet istirahat ettirileceğini söyleyen Başkan Kumartaşlı, "Yaralı askerlerimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek, hem sağlık durumları hakkında bilgiler aldık, hem de onlara bir nebzede olsun moral vermeye çalıştık. Olay anlarını bizzat yaşamış biri olarak kolay bir sürecin olmadığını bildiğim için kendilerine moral verdik. Yaralı askerlerimiz inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır. Onlar için gerekli tüm sağlık gereksinimlerini sağladık" dedi.

Ziyarette başkan Kumartaşlı, yaralı askerleri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile ve Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ile telefonda görüşürdü. Alp ve Keklik'te yaralı askerlerini acil şifalar dilediler.