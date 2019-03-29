Perdeler Tiyatro Günü'ne özel olarak açıldı

Elmas yönetiminde sezonun ikinci oyunu olan "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunuyla 27 Mart Tiyatrolar Günü'ne özel sanatseverlerin karşısına çıktı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eşi Emine Çoban ve çok sayıda sanatseverin katıldığı oyun öncesi Genel Sanat Yönetmeni H. Hüseyin Elmas bu yıl ki Dünya Tiyatro Günü Bildirgesini okudu. 7 Kocalı Hürmüz oyunuyla birlikte, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın görev yaptığı iki dönemde aralıksız 18. oyununu sahneye taşıyan Belediye Şehir Tiyatrosu, bu alanda Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilki başardı. İki perdelik oyunda, profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performans sergileyen oyuncular, izleyiciden büyük alkış aldı. Oyun sonunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, performanslarından dolayı tiyatrocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

“Hiçbir oyunumuza müdahalesi olmadı, aksine hep yanımızda oldu”

Oyun sonunda Genel Sanat Yönetmeni H. Hüseyin Elmas nezdinde tüm oyuncuları ayrı ayrı tebrik eden Başkan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun son on yılda müthiş işler başardığına dikkat çekerek “ Şehir tiyatromuz, gerek Afyonkarahisar'da gerekse ülkemizin birçok ilinde özellikle Ege Bölgesinde başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Gönüllülük esasına göre ancak profesyonelleri aratmayan ekibimiz son 10 yılda 18. oyununu sergiledi. Tüm oyunları izleme fırsatım oldu. Başarılarının bundan sonra da devam etmesini gönülden diliyorum” diye konuştu.

Genel Sanat Yönetmeni H. Hüseyin Elmas ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a 10 yıllık hizmet süresi boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür ederek “Sağ olsun Sayın Başkanımız bu süreçte bizlerin hep yanında oldu. Sergilediğimiz oyunlarda bu güne kadar ‘Şu oyunu oynamayın, şu bölümü oyundan çıkartın” şeklinde hiçbir müdahalesi olmadı. Kendisine ekibim adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.