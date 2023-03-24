Pide fırınlarında gramaj ve hijyen denetimi

Ramazan ayının gelmesi ile Afyonkarahisar'da vatandaşların en çok rağbet gösterdiği pidelerin satışının yapıldığı fırınlarda denetim başladı.

Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri pide üretiminin yapıldığı fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı. 300 gram olması gereken pidelerde gramaj kontrolleri yapan ekipler ayrıca pidenin 10 TL'den satılıp satılmadığına kontrol etti.