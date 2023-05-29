İhlas Haber Ajansı

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Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D., idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T., yönetimindeki 06 CZC 694 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.D.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ayrıca otomobilde de ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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