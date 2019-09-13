Plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

2019 yılı Ocak ayında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla, Afyonkarahisar'da kullanım oranında yüzde 80 azalma olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan'ın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Oruç ve diğer yetkililerin katılımıyla Selçuklu Mahallesi'nde bulunan bazı marketlerde ücretli poşet uygulaması kapsamında denetimlerde bulunuldu. Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, ücretli poşet uygulamasının nasıl devam ettiği hakkında işletme sahiplerinden bilgi aldı. Yetkililer uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte büyük oranda plastik poşet tüketiminin azaldığını belirttiler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Oruç, satış noktalarının plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle ve ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin barkodlu olarak sunulmasını sağlamakla mükellef olduklarını belirtti. Oruç, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen işletmelerin kapalı satış alanının her metrekaresi için 12,37 TL yaptırım uygulandığını ifade etti. Denetimler hakkında bilgiler veren Oruç, poşet uygulaması ile ilgili olarak denetimlerin il genelindeki tüm işletmelerde devam edeceğini bildirdi

“Afyonkarahisar yüzde 80 azalma oldu”

Avrupa ülkelerinde olan bir uygulamanın Türkiye'de de başlamasından duyduğu sevinci dile getiren Kayacan, ücretli poşet uygulamasının çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Kayacan, uygulama kapsamında plastik poşet kullanımının giderek azaldığına dikkat çekerek, “Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ilimizde gerek vatandaşlarımızın gerekse satış noktalarının duyarlılığı ile plastik poşet kullanımında yüzde 80'lere varan azalma olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı, 2019 yılı sonunda yaklaşık yüzde 80'lik bir azalma ile 90 âdete, 2025 yılında ise yaklaşık yüzde 90'lık bir azalma ile 40 âdete düşürülmesi hedeflenmektedir” dedi.