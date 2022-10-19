İhlas Haber Ajansı

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Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10.90 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 10.90 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparat düzeneği ele geçirildi. Olayın ardından N.Ü ve B.K., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

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