Polis 136 bin doldurulmuş ve boş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde bulunan 1 işyeri 2 ev ve 1 araçta, Nuribey beldesinde ise 1 işyeri ve 1 eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 5 adet sigara doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 2 adet yivsiz otomatik tüfek, 85 bin adet doldurulmuş makaron, 51 bin adet boş makaron, 165 kilogram kıyılmış tütün, 59 adet bandrol, 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak H.G., S.G., S.E. ve M.K.'ye 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.