İhlas Haber Ajansı

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Polis 14 kilogram skunk ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan uygulamada 14 kilogram skunk ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uygulamada 14 kilogram skunk ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda denetim yapan ekipler İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 14 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçlarda bulunan S.D. ve Ü.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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