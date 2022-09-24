Polis 3 bin 750 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 750 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda 1 iş yerine yapılan baskında ve 1 araçta arama yapıldı. Aramada 3 bin 750 adet doldurulmuş makaron, 33 kilogram nargile tütünü, 4.5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayda M.N.S., isimli bir şahıs gözaltına alındı.